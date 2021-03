NCAA: Neemias Queta entre os quatro finalistas para o prémio de melhor defensor do ano

Depois de ter realizado uma excelente época ao serviço dos Utah State Aggies no campeonato universitário norte-americano, Neemias Queta viu o seu nome integrar o lote de quatro finalistas para o prémio de melhor defensor da prova (NCAA), alimentando assim o sonho de entrar no próximo draft e ser escolhido por uma equipa da NBA na próxima temporada.

O internacional português, de 21 anos, terminou a temporada com médias de 14.9 pontos, 10.1 ressaltos, 2.7 assistências, 1.1 roubos de bola e 3.3 desarmes de lançamento, com eficácias de 55.9% nos lançamentos de campo e 70.7% nos lances livres. O poste foi o jogador com mais desarmes (97) realizados em toda a NCAA: bateu ainda o recorde de desarmes num jogo (9).

E juntando aos dotes defensivos as suas 77 assistências durante a época, Neemias entrou num patamar onde estão nomes como Tim Duncan, Erick Dampier e Joakim Noah.

Na corrida a este prémio, que será divulgado a 4 de abril, estão ainda Herbert Jones (Alabama), Davion Mitchell (Baylor) e Evan Mobley (USC).