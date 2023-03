Neemias faz 10 pontos na derrota dos Stockton Kings

Neemias Queta destacou-se com 10 pontos na derrota dos Stockton Kings em casa frente aos Sioux Falls Skyforce, por 144-119, em jogo da G League da NBA. Após oito vitórias consecutivas, a equipa secundária dos Sacramento Kings voltou a perder, num encontro em que o poste português conseguiu 10 pontos, quatro ressaltos e um desarme de lançamento, em 21 minutos em campo.Chance Comanche foi o melhor marcador dos Kings, com 19 pontos, enquanto Jamal Cain liderou os Skyforce, com 32 pontos. Apesar da derrota, os Kings, já apurados para os playoffs, mantêm a liderança da Conferência Oeste, com 22 vitórias e sete derrotas, com os Skyforce a serem quintos, com 18 triunfos e 12 desaires.