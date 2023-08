Neemias Queta ambiciona vitórias e evolução em nova época nos Sacramento Kings: «Estou quase a 100%»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O basquetebolista português Neemias Queta manifestou esta quarta-feira a ambição em "ganhar jogos e continuar a evoluir" na nova temporada da Liga norte-americana (NBA), ao serviço dos Sacramento Kings, pelos quais assinou novo contrato.

O poste, de 24 anos, assinou um "contrato padrão" com os Sacramento Kings, com os quais mantinha antes um contrato de duas vias, por permitir a utilização nos jogos da Liga de desenvolvimento (G-League) do principal campeonato de basquetebol mundial, pelos Stockton Kings.

"O que eu espero é ganhar jogos. Estamos prontos para ganhar jogos e poder continuar a evoluir como equipa", expressou, em declarações à agência Lusa, à margem de uma inauguração de um campo de basquetebol no Parque Florestal de Monsanto, em Lisboa.

Neemias Queta desfalcou a seleção portuguesa na pré-qualificação do torneio olímpico por lesão, durante este mês, revelando agora estar "quase saudável" e prestes a voltar.

"Vamos começar a fazer os treinos para a semana e estou quase a 100%", frisou ainda.

O campo inaugurado, denominado Moinho do Penedo, foi reabilitado pelos artistas Draw&Contra, do Projeto Ruído, em homenagem aos dois primeiros lusos na principal Liga mundial, que marcaram presença no evento: Neemias Queta e Ticha Penicheiro.

"Acho que ficou muito bem feito, aqui no pulmão da cidade de Lisboa. A localidade é excelente para ter este tipo de iniciativas. Estamos mais do que contentes por termos a nossa cara representada aqui e a continuar a expandir a modalidade", disse Neemias.

A primeira basquetebolista portuguesa a jogar na Liga feminina norte-americana (WNBA), Ticha Penicheiro, manifestou o orgulho por estar associada a esta homenagem, ao lado de Neemias Queta, na esperança de que mais jovens possam seguir as pisadas de ambos.

"É um orgulho, honra, satisfação e felicidade ver não só a minha cara, mas também a do Neemias. Somos duas referências do basquetebol português e espero que este campo seja usado por muitos jovens. Foi aqui que os meus sonhos começaram, não aqui, mas num campo na Figueira da Foz, e o que quero é que esta juventude continue a sonhar com o que queira e, depois, que trabalhem para que se concretizem", atirou.

Nova embaixadora da Liga portuguesa de basquetebol, Ticha Penicheiro espera poder "continuar a divulgar" o desporto, tanto em Portugal, como no estrangeiro, sobretudo na vertente feminina, destacando a igualdade de oportunidades para os dois géneros.

"É uma parceria de que tenho orgulho. É importante investirmos no desporto feminino. Esses estereótipos de que as raparigas não pertencem a determinado desporto não existem. Temos muitas mulheres em Portugal, em desportos individuais e coletivos, a elevar o nome de Portugal bastante alto e é isso que temos de continuar a fazer", disse.

Ticha Penicheiro parabenizou ainda Neemias Queta pela renovação de contrato com os Sacramento Kings, que lhe permite continuar na NBA, lembrando o dia em que foi escolhido no 'draft', em 2021, tendo sido um "motivo enorme de orgulho" ver um atleta masculino no topo.

"O basquetebol português continua a crescer, em clubes e seleção. Temos jogadores no estrangeiro que têm deixado a sua marca de uma maneira muito positiva. Eu continuo orgulhosa e a fazer o que posso, para que eu e o Neemias não sejamos só um exemplo, mas um incentivo para a sociedade portuguesa continuar a praticar desporto", realçou.

Neemias Queta foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição, apesar de ter disputado a maioria dos jogos na equipa secundária, os Stockton Kings, na G-League.

Nas primeiras duas épocas na NBA, Neemias Queta participou em 20 jogos pela equipa de Sacramento. Foi mais utilizado nos Stockton Kings, pelos quais disputou 43 jogos na última época, com médias de 17,7 pontos, 8,7 ressaltos e 1,9 desarmes de lançamento.

Os bons desempenhos na G-League valeram ao jogador português o segundo lugar na votação de Jogador Mais Valioso (MVP) da fase regular, só atrás do base Carlik Jones.