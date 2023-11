Neemias Queta estreia-se na G League com 12 pontos e quatro desarmes de lançamento

O português Neemias Queta estreou-se na quarta-feira pelos Maine Celtics, na G League da liga norte-americana de basquetebol, com uma vitória na visita aos Greensboro Swarm, por 105-102, com 12 pontos e quatro desarmes de lançamento.

O poste luso, de 24 anos, jogou 14.22 minutos no primeiro encontro pela equipa secundária dos Boston Celtics, no qual se destacaram JD Davison, com 38 pontos, e DJ Steward, com 16.

De acordo com a folha estatística do encontro, Neemias Queta acertou metade dos 10 lançamentos de campo efetuados, contabilizando 12 pontos, graças ainda a um lançamento livre - na G League valem dois ou três pontos consoante a falta que pune.

O português, que contabilizou quatro ressaltos ofensivos e um defensivo, contou ainda quatro desarmes de lançamento, o registo mais alto do encontro, e um roubo de bola.

Nos Greensboro Swarm, Terrell Brown Jr., com 22 pontos, e Jaylen Sins, com 20, foram os melhores marcadores.

O terceiro triunfo seguido dos Celtics só ficou definido no quarto parcial (27-22), depois de os Swarm terem levado a melhor nos primeiros e terceiro (31-23 e 30-26).

Os Maine Celtics ocupam a oitava posição da conferência Este da G League (3-2), que é liderada por Birmingham Squadron, College Park Skyhawks e Motor City Cruise (4-1), enquanto os Greensboro Swarm seguem no 14.º lugar (2-4).

A estreia de Neemias Queta pelos Maine Celtics ocorreu três dias depois de se ter estreado pela equipa principal, na vitória na visita aos Memphies Grizzlies (102-100), na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), depois de recuperar de lesão.

Após duas temporadas nos Sacramento Kings, Neemias Queta foi dispensado, acabando por assinar um contrato de duas vias com os Boston Celtics, que lhe permite jogar na equipa principal e na secundária.

O poste foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do draft da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

Nas primeiras duas épocas na NBA, Neemias Queta participou em 20 jogos pela equipa de Sacramento. O poste foi mais utilizado nos Stockton Kings, pelos quais disputou 43 encontros na época passada, com médias de 17,7 pontos, 8,7 ressaltos e 1,9 desarmes de lançamento por partida.

Os bons desempenhos na G League valeram ao jogador português o segundo lugar na votação de Jogador Mais Valioso (MVP) da fase regular da prova, atrás do base Carlik Jones.