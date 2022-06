Neemias Queta fora da convocatória da Seleção Nacional

Neemias Queta estava pré-convocado para a Seleção Nacional mas ainda não é desta que o poste que atua nos Sacramento Kings se vai estrear na principal equipa das quinas.O primeiro jogador luso a atuar na NBA é ausência de vulto nos eleitos de Mário Gomes para o Torneio Internacional de Viana e para a qualificação para o Mundial'2023.O selecionador chamou 14 jogadores para os quatro embates que se seguem. No Pavilhão Monserrate, a equipa das quinas mede forças com a Eslováquia e com a Ucrânia, a 23 e 25 de junho.Em julho, no dia 1 e 4, Portugal enfrenta a Hungria (Budapeste) e o Montenegro (Odivelas), já em encontros a 'doer' com vista ao apuramento para o Mundial.Daniel Relvão (Sporting), Diogo Araújo (Sporting), Diogo Brito (Club Baloncesto Morón), Diogo Ventura (Sporting), Francisco Amarante (FC Porto), Gonçalo Delgado (Bàsquet Girona), João Guerreiro (Oliveirense), José Barbosa (Benfica), Miguel Queiroz (FC Porto), Nuno Sá (CAB Madeira), Pedro Bastos (Ovarense), Rafael Santos (Spirou Charleroi), Ricardo Monteiro (Oliveirense) e Vladyslav Voytso (FC Porto).