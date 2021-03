Neemias Queta realiza mais uma bela exibição mas é eliminado no March Madness

Os Utah State Aggies, equipa da NCAA onde atua Neemias Queta, foram eliminados pelos Texas Tech Red Raiders (53-65) a abrir o March Madness, o principal torneio de basquetebol universitário dos EUA.





Apesar do desaire, o poste português esteve novamente em bom plano, tendo assinado um duplo-duplo, com 11 pontos e 13 ressaltos, aos quais juntou 7 (!) desarmes de lançamento e 6 assistências.Mais uma excelente exibição de Neemias, com várias analistas a preverem, apesar da eliminação precoce, uma possível entrada na 2.ª ronda do próximo draft da NBA, assim o jogador se declare como elegível.