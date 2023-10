Norberto Alves e a derrota do Benfica: «cometemos muitos erros e não pode acontecer»

Norberto Alves era um técnico resignado perante mais uma derrota do Benfica diante da Oliveirense, desta vez para a Taça Hugo dos Santos "Vitória justa da Oliveirense", começou por referir. "Foi melhor que nós na grande maioria do jogo e teve o mérito de conseguir lançamentos importantes em momentos chave do jogo, algo que nós não conseguimos".O técnico dos campeões nacionais reconheceu, também, que a sua equipa esteve aquém do que devia estar, em jogo que teve lugar na Luz. "Muito mérito da Oliveirense, mas cometemos muitos erros, e não pode acontecer numa equipa com tanta experiência. Vamos continuar a trabalhar, a olhar para nós e retirar o que não fizemos tão bem hoje para darmos a volta já no próximo jogo."