Norberto Alves e a passagem à final: «Cumprimos o objetivo»

Norberto Alves referiu que o Benfica cumpriu o principal objetivonna Turquia, depois de esta noite ter garantindo a qualificação para a final do grupo de apuramento para a Liga dos Campeões. "O mais importante era ganhar o jogo e ir à final", começou por dizer o técnico das águias, mas avisando que há aspetos a melhor se a equipa quiser esta sexta-feira voltar a vencer e entrar na fase de grupos."Cumprimos o objetivo, mas não nos sentimos com as mesmas sensações do jogo frente ao campeão da Geórgia. Começámos bem, mas, depois, eles alteraram o ritmo de jogo com algumas mudanças defensivas e hesitámos na hora de atirar ao cesto. Mas, como disse, estamos na final e vamos enfrentar o campeão sueco, que tem estado a um nível muito elevado e bateu a equipa favorita do grupo na outra semifinal. Estão motivados e são muito sólidos e verticais. Para conseguirmos vencer, vamos ter de estar melhor do que hoje [quarta-feira]."