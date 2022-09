Norberto Alves: «É normal num jogo a eliminar estarem mais nervosos»

Norberto Alves, treinador do Benfica, analisou o triunfo das águias no primeiro jogo da poule rumo à qualificação para a fase de grupo da Liga dos Campeões, justificando a entrada menos fulgurante dos encarnados."Pedi ao intervalo para cumprirem o plano de jogo. Colocámos um ritmo alto. Na primeira parte, começámos mal e terminámos mal. É normal num jogo a eliminar estarem mais nervosos. Hoje, cumprimos bem o nosso plano estratégico. O mais importante é que os jogadores se divirtam dentro do campo. Todos os jogos são diferentes. Estas equipas são campeãs nos seus países. Estão habituadas a ganhar", justificou o técnico, analisando as dificuldades que incutiu aquele que viria a ser o melhor marcador da partida na Luz diante do Golden Eagle Ylli."Sabíamos das dificuldades que o Muhammed Bashir Ahmed nos poderia causar. Ele é muito atlético. O jogo passou muito por ele, mas conseguimos desgastá-lo ao máximo. Quando ele passou a brilhar, a equipa, coletivamente, deixou de funcionar. Ele fez um grande jogo, mas sabíamos o que tínhamos de fazer. A equipa fez", frisou."O Keravnos, que é o nosso próximo adversário, não jogou ainda. O ranking cipriota é superior ao nosso, por isso só vão entrar nas meias-finais. Temos já todas as informações. Amanhã [quinta-feira] vamos ter muito trabalho para absorver as informações e transmitir aos jogadores o mais importante."