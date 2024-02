Norberto Alves: «Era importante vencer e reduzir as distâncias que tínhamos para o FC Porto»

As declarações de Norberto Alves, treinador da equipa de basquetebol masculino do Benfica, após a vitória (84-78) sobre o FC Porto no duelo da 15.ª jornada da Liga Betclic.





"Era importante vencer e reduzir as distâncias que tínhamos para o FC Porto. O que nos diz a experiência é que as equipas quando chegam aos play-offs têm que estar no seu melhor em termos físicos e anímicos. Tem sido uma época complicada para gerir com muitas lesões. Temos tentado reagir e temos noção que a equipa agora está perto do seu melhor. Hoje, ainda oscilámos no terceiro período deste jogo. Deixámos o FC Porto reentrar no jogo, mas acho que o Benfica foi superior na maior parte do tempo e creio que a nossa vitória é justa", começou por dizer o técnico das águias, no final da partida."O FC Porto está de parabéns pela época que está a fazer na Europa. Isso é bom para o basquetebol português. Vamos gerir as cargas de treino a partir de agora. Sabemos que somos a equipa a abater. Sentimos isso e é difícil para nós, mas hoje tenho a noção que os adeptos foram muito importantes para esta vitória do Benfica", terminou.