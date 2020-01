Norberto Alves: «Estamos aqui para voltar a ganhar a Taça»

A Oliveirense bateu (93-88) o Sporting, em jogo a contar para as meias-finais da Taça Hugo dos Santos, num encontro em que a formação de Oliveira de Azeméis necessitou de dois prolongamentos para levar a melhor sobre os leões.





No final da partida, Norberto Alves, treinador da Oliveirense, afirmou que o triunfo poderia ter caído para qualquer uma das equipas, mas que no final foi a sua equipa a mais feliz. O técnico sublinhou ainda a determinação da formação de Oliveira de Azeméis em vencer a prova."Qualquer equipa podia ter vencido. Conseguimos muitos segundos lançamentos e isso foi muito importante porque, além de nos dar mais posses de bola, criou muitas dúvidas no Sporting", apontou."Estamos aqui para ganhar a Taça Hugo dos Santos. Temos uma dificuldade acrescida, que é o cansaço, mas estamos aqui para voltar a ganhar a Taça, não estamos como nenhuns coitadinhos", concluiu.