Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Norberto Alves explica a Record o segredo do sucesso do Benfica: «Existe uma disciplina e amizade incrível entre todos» Treinador das águias não tem dúvidas que a sua equipa foi a melhor do campeonato