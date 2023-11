Norberto Alves: «Jogadores deram tudo até à exaustão»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Benfica, Norberto Alves, elogiou os seus atletas: "Conseguimos entrar bem, apresentando uma boa defesa, com bom nível competitivo, perante uma equipa poderosa, mas depois errámos mais que o adversário e acusámos cansaço. Os meus jogadores deram tudo, saíram exaustos e vamos continuar a lutar, perante equipas que vêm de ligas mais fortes e com jogadores mais experientes."

Trey Drechsel, extremo das águias, considerou que foi um "jogo muito duro e físico" e que, na intensidade do jogo, "ambas as equipas cometeram erros, mas o saldo foi a favor do Hapoel."

Já o sérvio Aleksander Dzikic, treinador dos israelitas, elogiou o Benfica e gostou de reencontrar Toney Douglas, que orientou nos Estudiantes em Espanha: "Gosto muito de o ver jogar, defende bem, tem alto nível, assim como o Benfica, é grande equipa, o grupo está aberto."

Yovel Zoosman, extremo do Hapoel, lamentou a paragem demasiado longa ao intervalo: "Quebrou o ritmo. Não foi fácil, mas conseguimos ir buscar energia suficiente para vencer."