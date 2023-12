Norberto Alves: «Na segunda parte cometemos vários erros. Não estivemos bem»

Norberto Alves lamentou a pesada derrota sofrida pelo Benfica diante do Galatasaray (63-87) , considerando que as águias deitaram tudo a perder essencialmente pelo que sucedeu no segundo tempo."Fizemos uma excelente primeira parte, sobretudo no capítulo defensivo. Na segunda parte, cometemos vários erros, perdemos a bola e baixámos a percentagem de eficácia. Não estivemos bem. Perdemos o foco e com isso a confiança. As picardias eram evitadas. Eles estão habituados a esse tipo de jogo. Quando tivemos os oito pontos de vantagem deveríamos ter aguentado mais essa vantagem e chegar ao último quarto com tudo em aberto. Permitimos fazerem a reviravolta. Diminuímos a nossa eficácia e a nossa capacidade defensiva", disse o técnico encarnado.Do lado oposto, Zvezdan Mitrovic assumiu precisamente que a segunda metade foi decisiva. "Estivemos muito bem. Penso que na segunda parte recuperámos a energia e conseguimos dominar o Benfica, que é uma equipa experiente. Consolidámo-nos defensivamente e isso dificultou a vida ao Benfica. Mudou a tendência do jogo e acabámos por vencer", disse o treinador do Galatasaray.