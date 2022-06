Norberto Alves após o título: a "atitude diferente", o agradecimento a Rui Costa e a mensagem no Museu

Norberto Alves destacou a superioridade do Benfic diante do FC Porto, após a vitória expressiva (63-91) no Dragão Arena, que valeu o título de campeão nacional aos encarnados."Jogámos muito bem, muito mais intensos a defender, carregámos no pintado e evitámos pontos aqui e viemos com atitude diferente. Quero dar uma palavra aos jogadores do FC Porto, que nos obrigaram a dar tudo o que tínhamos, dou-lhes um abraço, não é fácil quando se perde. Agradeço aos meus jogadores, à direção, que me deu todas as condições, a Fernando Tavares e Rui Costa, sensacionais no apoio. Estou muito agradecido", disse o treinador encarnado à RTP2."Queríamos ganhar mais coisas, mas vamos no futuro ganhá-las, não tenho dúvidas. Não vamos ganhar sempre. Foi um jogo entre duas equipas que se respeitaram, é importante não se falar dos árbitros. Uma grande palavra para os benfiquistas que nos apoiaram sempre. Este título é deles, pois como diz o Museu Cosme Damião, o Benfica és tu", finalizou Norberto.