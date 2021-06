Norberto Alves sai da Oliveirense

A Oliveirense anunciou a saída de Norberto Alves, treinador da equipa nas últimas quatro épocas e onde conquistou duas vezes a liga de basquetebol.





"A Oliveirense Basquetebol sente-se grata pelos quatro anos de trabalho, crescimento e conquistas com o professor Norberto Alves enquanto nosso coach, com os adjuntos Hugo Matos, Luís Catarino e Carlos Pinto e com todos os atletas que fizeram parte destas vitórias", pode ler-se no comunicado.