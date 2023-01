Norberto Alves: «Tivemos boas chances de ganhar este jogo, mesmo antes do prolongamento»

"Queremos voltar para o ano e vencer mais jogos". Norberto Alves, treinador do Benfica, deixou a promessa na hora de comentar o afastamento da equipa da Liga dos Campeões, na Turquia, e apenas após prolongamento diante do Darüssafaka (83-72)."Tivemos boas chances de ganhar este jogo, mesmo antes do prolongamento. Alguns detalhes não correram tão bem. No prolongamento, falhámos na penetração, no provocar de faltas. Tivemos alguns disparos que não foram boas decisões. Na segunda parte, também permitimos que os oponentes marcassem em 'turnovers'. No geral, têm uma equipa talentosa, que joga numa liga mais competitiva que a nossa", frisou o técnico das águias, mostrando-se feliz com a resposta dos seus jogadores."Estou orgulhoso dos rapazes, porque foi a nossa primeira vez nesta competição. É duro competir, mas penso que podemos jogar contra equipas deste nível e vencer. Tem a ver com os detalhes. É duro vir aqui, precisávamos de vencer. Temos feito bons trabalhos a jogar fora de casa. Mesmo hoje, sentimos que podíamos ter vencido. O nível é mais alto que na Taça da Europa. Temos de trabalhar melhor, um pouco mais de experiência, para estarmos aqui e vencermos jogos. Estou orgulhoso. No fim, não tomámos boas decisões, e tinham muito cansaço em cima", acrescentou.