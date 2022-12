Norberto Alves: «Vamos esperar que na próxima vez as equipas estejam nas mesmas circunstâncias»

Norberto Alves, treinador do Benfica, salientou o cansaço existente na sua equipa pela atual sequência de jogos. Após a derrota caseira (90-93) com o Sporting, naquele que foi o primeiro desaire esta época na Liga Betclic de basquetebol, o técnico falou em "perda de energia"."São equipas muito equilibradas em termos de qualidade. Começámos bem o jogo, mas depois perdemos energia. Sentimos muitas dificuldades a defender. A equipa veio do jogo com o FC Porto para a Taça de Portugal que foi duríssimo. Sábado iremos defrontar o Lusitânia, depois vem o Limoges (Liga dos Campeões) e vai continuar. Sei que os rapazes estão muito cansados", começou por dizer, criticando o calendário: "Vamos esperar que na próxima vez as equipas estejam nas mesmas circunstâncias"."O jogo é o que é. Houve um momento em que tivemos a perder por dois e não conseguimos fazer o lance. Estes detalhes também contam e são determinantes. Mas ninguém gosta de perder", finalizou Norberto Alves.