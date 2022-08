Norte-americano Teyvon Myers é reforço do FC Porto

O FC Porto anunciou a contratação de Teyvon Myers para a equipa de basquetebol. O base norte-americano, de 28 anos, alinhava nos húngaros do Soproni KC e é um homem feliz por chegar à Invicta."Estou super entusiasmado por me juntar ao FC Porto e mal posso esperar por começar a trabalhar. Sinto que este será uma época especial, estou ansioso por conhecer os jogadores e staff", constatou ao site dos azuis e brancos, apontando às metas da equipa de Fernando Sá."Espero que possamos atingir todos os nossos objetivos. Eu tentarei ser o melhor jogador possível e posso garantir que vou trabalhar no duro, preocupar-me com o físico, manter-me saudável e sempre preparado. O principal atributo que posso acrescentar à equipa é a minha energia, boa energia e um espírito positivo", referiu Myers.