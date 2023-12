Nove triplos de José Silva no triunfo do Benfica

O Benfica fechou este sábado ano com uma vitória clara na Luz diante do Portimonense, por 100-67, em jogo da 11.ª jornada da Liga Betclic.Num duelo em que converteu 15 dos 30 lançamentos de três pontos, destaque neste capítulo para José Silva, que marcou 9 triplos em 12 tentativas, tendo sido o melhor marcador da partida, com 29 pontos. Do lado do Portimonense, Zacaree Owens destacou-se com 16 pontos.O Benfica soma agora 19 pontos na classificação, apanhando o FC Porto (menos um jogo) no 2.º posto, ficando a um 1 ponto do líder Sporting.