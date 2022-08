O 3x3 veio para ficar

O Circuito Nacional de 3x3 em 2022 foi um sucesso a todos os níveis, como ajuda-nos a perceber Nuno Manaia, diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), concordando que esta vertente chegou mesmo para ficar.

"Com as inscrições que recebemos para este fim de semana em Matosinhos, vamos ultrapassar o número de participantes da 1ª edição de 2019, apesar de este ano a FPB ter optado por realizar menos etapas, mas com maior qualidade nos eventos, tendo inclusive equipas estrangeiras a participar face a essas condições. Um dos objetivos para este ano era aumentar a qualidade e o objetivo foi alcançado", referiu Manaia a Record, fornecendo mais detalhes: "Podem ser realizados eventos ou competições de 3x3 fora do Circuito Nacional, com a FPB, inclusivamente, a apoiar essas iniciativas, pois são mais participantes e mais pontos para o ranking".

Mas como funciona ao detalhe esta vertente do basquetebol que tanto sucesso está a ter em Portugal? "O 3x3 já existe há muitos anos, mas só em 2010 é que a FIBA ‘formalizou’ o jogo, atribuindo-lhe regras uniformes para todo o Mundo. É um jogo que tem a duração de 10 minutos ou até a primeira equipa chegar aos 21 pontos. Um lançamento dentro da área dos 6.75 metros vale 1 ponto (vale 2 pontos no 5x5). Um lançamento fora dos 6.75 vale 2 pontos (3 pontos no 5x5). E o lance-livre é igual, vale 1 ponto no 3x3 ou 5x5. Também há o aliciante dos participantes ganharem pontos para o ranking FIBA3X3 (similar ao ranking ATP do ténis), com esses pontos a contarem para o ranking individual, para o ranking da equipa e para o ranking do país", detalhou Nuno Manaia: "É uma vertente que tem vindo a evoluir e temos agora mais qualidade na organização dos eventos e melhores campos, que se traduz numa maior participação" .

A nível internacional, a vertente tem tido bons resultados, como é o caso da Seleção feminina sénior, que se apurou pela primeira vez para o Europeu. "No caso do feminino, temos uma articulação muito próxima com o 5x5, porque os calendários são compatíveis. A Seleção 3x3 tem a Laura Ferreira, Maianca Umabano, Márcia Costa e Joana Soeiro, que também fazem parte da Seleção 5x5, que não deixa de ser a prioridade. Mas no masculino é mais difícil conciliar, pois o calendário do 5x5 não é compatível com o 3x3. Por isso será difícil termos atletas da Seleção masculina 5x5 a jogar 3x3. Em alguns países já existem alguns atletas profissionais de 3x3, algo que nós ainda não temos nesta altura".

E que passos estão a ser dados na deteção de novos talentos para o 3x3? "Uma das novidades deste ano foi a realização do Inter-Seleções Regionais/Distritais de Sub-17. Foi um evento realizado em junho, em Tomar, e que contou com a participação de 17 associações de basquetebol do nosso país. E foi a partir dessa observação que os selecionadores construíram as seleções de sub-17 que participaram nas competições internacionais deste verão", referiu o diretor técnico: "Atualmente não temos uma base exclusiva de atletas que se dediquem apenas ao 3x3".

A terminar, Nuno Manaia traça o perfil ideal de um jogador de 3x3: "Forte fisicamente, porque é um jogo que tem muito mais contacto. E convém que seja rápido e que todos os elementos da equipa sejam bom lançadores, porque compensa muito lançar de fora no 3x3."



CURIOSIDADES



ESTREIA Ao nível de competições internacionais, Portugal teve a sua 1.ª participação, com duas seleções de sub-23, nos Jogos do Mediterrâneo de 2018, que se disputaram em Tarragona (Espanha). Nessa competição, Portugal conquistou a medalha de bronze no setor feminino.



INÍCIO Em 2019, a FPB decidiu avançar com um Circuito Nacional, com 19 etapas durante o verão, que teve a participação de 1090 atletas.





A FPB, desde 2019, tem inscrito Seleções Nacionais de sub-17 e seniores nos apuramentos para os Europe Cup’s (Campeonatos da Europa).Em 2021, Portugal organizou a 1.ª competição internacional de 3x3, o Europe Cup de Sub-17, realizado em setembro passado, em Lisboa. A seleção masculina classificou-se em 4.º lugar.A Seleção feminina 3x3 sénior conseguiu apurar-se, em maio, pela 1.ª vez para um Europe Cup (Campeonato da Europa), onde vão estar as 12 melhores seleções: vai realizar-se de 9 a 11 de setembro na Áustria.A Seleção Nacional feminina tem estado em preparação para o Europe Cup, tendo a FPB inscrito a equipa no World Series (competição mundial em sistema de etapas). Neste verão, a Seleção já bateu países como os Estados Unidos e a França (atual campeão mundial).