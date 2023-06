A reação do plantel do Benfica ao protesto e o discurso em tom de despedida: o que disse Tomás Barroso

Depois de recusar o troféu no João Rocha, Benfica foi celebrar título de basquetebol na Luz... mas também sem taça



Depois de recusar o troféu no João Rocha, Benfica foi celebrar título de basquetebol na Luz... mas também sem taça

Tomás Barroso, capitão do Benfica, afirmou que o plantel encarnado respeitou a decisão do clube em não receber a taça de campeão nacional de basquetebol no Pavilhão João Rocha, em protesto com a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB). Para o experiente base, de 32 anos, há valores que "não podem ser postos em causa"."O normal é receber a taça mas foi uma posição do clube, que nós respeitámos e temos de respeitar. Considero que existem coisas muito mais importantes do que a própria competição em si, que são os valores do desporto e esses não podem ser postos em causa, pois são os pilares da nossa sociedade. O desporto tem os seus valores e os valores estão acima de tudo. A Federação disse que o Benfica colocou em causa esses valores? É a opinião da Federação, eu tenho a minha, nós temos a nossa, o clube decidiu marcar uma posição e assim fizemos", disse o internacional português aos jornalistas, durante uma sessão de autógrafos do plantel das águias, esta segunda-feira, na Luz.Questionado depois sobre se houve dualidade de critérios no tratamento dado pelo Conselho de Disciplina da FPB aos casos de Ivan Almeida e Travante Williams - que esteve na génese do boicote das águias -, Tomás reforçou a ideia antes veiculada: "As ações da Federação ficam para Federação, o clube quis marcar uma posição sobre este tema e dizer basta. Nós temos de respeitar. Fizemos o nosso trabalho que era ganhar um título para o Benfica."O bicampeonato chegou através de uma vitória sobre o Sporting no Pavilhão João Rocha, palco onde o Benfica nunca tinha celebrado um título: "É sempre especial ganhar pelo Benfica, não há títulos iguais, este foi diferente por outros motivos. Nunca tínhamos ganho no Pavilhão João Rocha e isso foi possível graças a este grupo."Poucas horas depois desse triunfo, o plantel do Benfica celebrou no Pavilhão da Luz onde, em lágrimas, Tomás Barroso afirmou que "estamos aqui só de passagem, o Benfica é para sempre". Um discurso que soou a despedida de um clube que representa desde os 18 anos. No entanto, o base não quis dizer se vai ou não continuar de águia ao peito."Sou uma pessoa que se emociona bastante nestes momentos, até pelo que já vivi com as lesões, qualquer jogo ou conquista para mim será sempre especial. O meu futuro não está decidido, a seu tempo todos irão saber o que vai acontecer. Para já fica esta nota que qualquer título ou jogo será especial devido ao que vivi com lesões", finalizou.