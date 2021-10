Oliveirense anuncia extremo Shaun Willett

A Oliveirense anunciou este domingo a contratação de Shaun Willett, extremo norte-americano de 24 anos.





"Nascido a 15 de novembro de 1996, na cidade de Palm Bay (Florida, EUA), o nosso reforço norte-americano mede um metro e noventa e três centímetros, e pesa 95kg", informou o emblema no seu site. "Tenho altas expectativas na equipa", reagiu o atleta, que se estreou no estrangeiro, em 2019/20, ao serviço do BBC Arantia Larochette, no Luxemburgo. Seguiram-se experiências no Panthers Schwenningen e no MLP Academics Heidelberg (2.ª divisão alemã).