Olympiacos vai à final da Euroliga após operar reviravolta frente ao Mónaco

Os gregos do Olympiacos, vencedores da fase regular, qualificaram-se esta sexta-feira para a final da Euroliga de basquetebol, após um terceiro período avassalador face aos franceses do Mónaco, que bateram por 76-62, na final four de Kaunas, na Lituânia.

A formação helénica chegou ao intervalo a perder por 12 pontos (29-41), mas 'demoliu' os gauleses nos primeiros 10 minutos da segunda metade, com um incrível parcial de 27-2, para virar o resultado para 13 pontos a seu favor (56-43).

O experiente conjunto comandado por Georgios Bartzokas controlou depois o embate no derradeiro quarto, que ainda ganhou por um ponto (20-19), para fechar 14 à maior, perante um Mónaco que nunca se recompôs da forma como regressou do intervalo.

Kostas Papanikolaou, que na Liga norte-americana de basquetebol (NBA) passou por Houston Rockets e Denver Nuggets, somou 15 pontos e oito ressaltos e foi a principal figura dos gregos, a par do búlgaro Sasha Vezenkov, 'Jogador Mais Valioso' (MVP) da fase regular, com 19 pontos e seis ressaltos. "Fizemos o melhor período defensivo da temporada [no terceiro], perante uma equipa com um ataque de grande qualidade", apontou Vezenkov.

Na formação monegasca, destaque para os 17 pontos do norte-americano Mike James e do francês Elie Okobo e os 11 pontos e sete ressaltos do também norte-americano Jordan Loyd, sendo que nenhum deles esteve à altura no terceiro período.

O Olympiacos fica agora à espera de adversário para a final de domingo, na qual vai em busca do quarto título, depois dos conseguidos em 1996/97, 2011/12 e 2012/13, sendo que perdeu os jogos decisivos de 1993/94, 1994/95, 2009/10, 2014/15 e 2016/17. A segunda meia-final opõe ainda hoje os dois colossos espanhóis, o Real Madrid e o FC Barcelona, equipas face às quais os helénicos já perderam e ganharam finais: com os merengues, ganharam em 2012/13 e perderam em 1994/95 e 2014/15, e com os catalães, triunfaram em 1996/97 e tombaram em 2009/10.