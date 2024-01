Ovarense surpreende Sporting no João Rocha

O Sporting viu-se este sábado surpreendido pela Ovarense em pleno Pavilhão João Rocha, ao perder (82-89) em jogo da 13.ª jornada da Liga Betclic.A turma de Ovar entrou a todo o gás no 1.º período (23-18), os leões reagiram no 2.º (26-13) e chegaram na frente ao intervalo (44-36), mas depois não conseguiram segurar a vantagem.Omoefay Odigie (20 pontos, 6 ressaltos, 1 assistência, 2 roubos de bola) e Jalen Jenkins (10 p, 8 r, 7 a, 1 desarme de lançamento) foram os grandes trunfos da Ovarense, enquanto Eddie Ekiyor (22 p, 9 r, 1 a, 3 rb) e Ronald Curry (17 p, 8 r, 6 a, 2 rb) tentaram contrariar, mas sem sucesso.O Sporting manteve o 2.º lugar da classificação, com 23 pontos, mas ficou mais longe do líder FC Porto (25), enquanto o Benfica é 3.º (22) e a Ovarense é 4.ª (21).