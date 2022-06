Palavras de Miguel Queiroz após o FC Porto-Benfica com aplausos de Sérgio Conceição

— Sérgio Conceição (@CoachConceicao) June 10, 2022

Após a vitória do FC Porto sobre o Benfica (65-47), no jogo 3 da final do playoff da Liga Betclic de basquetebol, Miguel Queiroz, capitão portista, garantiu que os dragões nunca desistem. Um discurso que mereceu aplausos de Sérgio Conceição."Podem ter a certeza de uma coisa: nem sempre ganhamos, nem sempre perdemos, mas nunca vamos desistir. Esta é a mensagem que quero passar aos adeptos. Hoje ganhámos, está aqui a prova que não desistimos. Esta é a nossa casa, damos tudo por este clube e por esta instituição", disse o poste português aos meios do FC Porto, numa publicação comentada pelo treinador da equipa de futebol, no Twitter, com o emoji de aplausos.As duas equipas voltam a medir forças no sábado, novamente no Dragão Arena, no jogo 4. O Benfica lidera a série por 2-1.