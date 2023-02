Pedro Bastos rende Sá na Seleção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Bastos (V. Guimarães) foi a novidade no primeiro dia de estágio da Seleção Nacional, tendo em vista o duplo compromisso na pré-qualificação para o Eurobasket’2025, quinta-feira no Chipre, e domingo na Bulgária.

O base, de 28 anos, foi chamado por Mário Gomes para render o extremo do CAB, Nuno Sá, que não se apresentou aos trabalhos “por motivos clínicos”, justificou em comunicado a Federação (FPB).

A comitiva nacional viaja amanhã para o Chipre, anfitrião do Eurobasket’2025 e que devido a esse estatuto já está qualificado. Já Portugal, para conseguir também o mesmo de forma direta tem de vencer o grupo ou ser um dos dois segundos melhores classificados das três poules. A duas jornadas do fim, o nosso país lidera o Grupo F, com mais um ponto que a Bulgária, que defronta domingo.