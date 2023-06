Pedro Monteiro: «Podemos não ter o talento de outros, mas temos um coração enorme»

Pedro Nuno Monteiro realçou o "caráter" dos seus jogadores na derrota (85-84) sofrida no Jogo 1 da final do playoff do campeonato de basquetebol frente ao rival Benfica.





"Mostrámos sempre muito caráter, que não desistimos e estamos a lutar pelo campeonato. Tivemos muitos momentos atrás e o início do terceiro período foi muito mau, não estávamos a jogar de forma coletiva. Houve um número exagerado de lançamentos livres, mas voltámo-nos a reagrupar e lutámos sempre. O Sporting mostrou que nunca desiste e está nisto até ao fim", atirou o treinador do Sporting, assumindo que espera equilíbrio entre as duas equipas na eliminatória: "Estou a contar que sejam jogos equilibrados em termos de resultado, luta e empenho. São duas equipas que mostraram que têm muita qualidade e que estão ambas a lutar pelo troféu.""O Sporting mostrou sempre ser uma equipa com caráter forte e que não desiste. Acima de tudo, é isso que fica. Podemos não ter o talento de outros, mas temos um coração enorme e isso permite-nos lutar por todos os jogos e troféus, como fizemos até aqui. [Na terça-feira] Espero que seja mais um duelo equilibrado. Vamos agora analisar, tentar corrigir o que fizemos de menos bem e cá estaremos, na terça-feira, para representar o Sporting", terminou.