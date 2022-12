Pedro Nuno após a vitória do Sporting na Luz: «Está mais próximo da imagem que queremos ter»

Pedro Nuno, treinador do Sporting, considerou que a equipa leonina fez "um grande jogo" na Luz, onde aplicou ao Benfica a primeira derrota (90-93) nesta edição da Liga Betclic de basquetebol."Iniciámos bem o jogo, depois houve ali um momento no primeiro período em que o Benfica ganhou vantagem. Os jogadores fizeram um grande jogo. Está mais próximo da imagem que queremos ter. Ainda temos alguns jogadores lesionados", começou por dizer o técnico verde e branco, destacando a reviravolta do Sporting no derradeiro quarto: "Estivemos a perder por 13 pontos. Estávamos a cair numa postura negativa. Depois tivemos uma reação excelente e as coisas começaram a correr bem. Os 'tiros' entraram. Preparámo-nos muito bem. Demos uma excelente imagem de esforço. Só tenho de estar contente e feliz com o resultado que conquistamos hoje." Os leões anunciaram hoje o regresso de André Cruz , extremo de 20 anos, e Pedro Nuno admite que o jovem possa atuar já diante do Imortal, no sábado: "Esperamos a carta internacional de André Cruz. Se chegar, entretanto, ele estará disponível para o próximo jogo".