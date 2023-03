Pedro Nuno e a derrota do Sporting: «Entrada na segunda parte penalizou-nos bastante»

Pedro Nuno, treinador do Sporting, lamentou adeste domingo."Foi um jogo equilibrado. Estivemos melhor no primeiro período, mas depois, por más opções nossas, perdemos o coletivo e permitimos ao FC Porto voltar ao jogo, com cestos fáceis. No final, foi uma questão de detalhe, um cesto que podia ter entrado. Os 24 lances livres contra os 15 nossos não acho que sejam um dado estatístico muito normal, até porque não fomos assim tão agressivos a defender", explicou."A entrada na segunda parte parte não foi decisiva, porque podíamos ter ganho, mas obviamente que nos penalizou bastante. Não entrámos bem e fizemos o mesmo que tínhamos feito no mau 2.º período, a tentar jogar sozinhos e a decidir sozinhos, o que nos penalizou", acrescentou o técnico.