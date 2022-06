Pedro Nuno é o novo treinador do Sporting: «Vamos ter intensidade e lutar por todos os troféus»

Pedro Nuno é o novo treinador de basquetebol do Sporting, confirmaram os leões. O sucessor de Luís Magalhães no comando técnico tem 51 anos e conta com experiências nos continentes americano, europeu e asiático. Em Portugal, já orientou o Illiabum – onde conquistou a Taça de Portugal em 2017/2018 - e a Ovarense (2020/2021)."Temos de competir, dar o máximo e elevar bem alto o nome do Sporting. Não podemos prometer títulos, mas sim trabalho e que vamos dar uma boa imagem. Vamos ter intensidade e lutar por todas as bolas e troféus. Assim, estaremos mais perto de ganhar e esse é claramente o objetivo, não podemos pensar de outra forma", vincou o novo técnico dos leões aos meios oficiais do clube, projetando já a próxima temporada."O facto de poder lutar e competir ao mais alto nível e ambicionar ganhar troféus é o que eu mais queria. Jogar as competições europeias também era um dos meus objectivos. Tenho a certeza de que quero competir e quero ganhar. O facto de jogarmos competições internacionais é uma maneira de mostrar trabalho e de termos alguma visibilidade", acrescentou Pedro Nuno, que chega dos colombianos do Tigrillos Medellín BC: "Em dez anos de carreira estive apenas dois anos em Portugal e acho que isso ajudou-me a evoluir muito como treinador e até como pessoa"No Sporting, Pedro Nuno contará com a ajuda imediata de algumas pessoas que lhe são próximas: "Conheço o Ricardo Costa [treinador do andebol], que é da minha zona, e conheço o Nuno Dias [treinador do futsal], pois tivemos uma curta experiência académica juntos, há muitos anos. Certamente eles ajudar-me-ão com a integração e a mostrar-me os 'cantos à casa'".