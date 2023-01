Pedro Nuno Monteiro e a vitória na Taça Hugo dos Santos: «A equipa foi feita para estes momentos»

Após a conquista da segunda Taça Hugo dos Santos consecutiva por parte do Sporting, Pedro Nuno Monteiro era um treinador visivelmente satisfeito."Hoje iniciámos o jogo de uma forma excepcional, dominámos claramente e ‘atropelámos’ no 1º período. No 2º deixámos de correr, mas a vitória nunca esteve em causa. Fomos muito competentes. Não sei se o Sporting é o grande favorito [a vencer o campeonato], mas é o clube que tem ganho. A equipa tem-se apresentado bem e focada nestas decisões. Não nos atribuem o favoritismo, mas penso que a equipa foi feita para este tipo de momentos, temos muito boas reacções quando chegamos aos momentos decisivos", começou por dizer.O técnico fez ainda um balanço dos seus primeiros meses à frente dos leões: "A experiência tem sido excelente, é muito bom podermos ganhar e estarmos num clube que se apresenta sempre como candidato. Tenho alguns troféus no estrangeiro, mas não tenho feito a carreira que queria em Portugal. Estou muito satisfeito por estar aqui, estou num grande clube".