Pedro Nuno não esquece jogo 1: «Lance anda a rolar nas redes sociais. Podíamos estar a ganhar por 2-0»

Pedro Nuno, treinador do Sporting, considerou de "importância capital" a vitória (87-93) do Sporting no Pavilhão da Luz, esta terça-feira, que permitiu aos leões empatarem (1-1) a final do playoff da Liga Betclic de basquetebol. Ao mesmo tempo, recordou o cesto de Aaron Broussard que deu o triunfo ao Benfica no jogo 1, num lance em que a formação verde e branca considera ter havido passos.

"Não temos memória curta. O lance ainda a rolar nas redes sociais, hoje podíamos estar a ganhar por 2-0 e isso seria justo. Independentemente da qualidade do adversário, a última bola é conseguida de forma ilegal. Depois do que aconteceu no 1ª jogo, a equipa respondeu bem. Somos uma equipa com carácter, que sabe estar nestes momentos. Era importante ganhar e mantermo-nos na corrida. Não somos os melhores do Mundo e precisamos de duas vitórias. Jogar em casa é melhor", disse o técnico aos jornalistas após o dérbi.





"Fizemos uma 1ª parte sem energia, pouco movimento de bola e alguns erros defensivos. Estivemos mal na transição defensiva e na defesa do poste-baixo. Corrigimos alguns factores e controlámos algumas áreas", acrescentou Pedro Nuno.