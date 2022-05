Playoff: Sporting bate Lusitânia e fica a um triunfo das meias-finais

O Sporting bateu esta sexta-feira o Lusitânia por 82-66, naquele que foi o primeiro jogo da série dos quartos-de-final do playoff do título da Liga Betclic, ficando assim a necessitar de mais um triunfo para marcar presença nas meias-finais.A jogar em casa, os leões não tiveram o melhor início de partida e acabaram mesmo por perder o primeiro parcial por 18-14. A partir do segundo período, a prestação da equipa verde e branca melhorou e ao intervalo já vencia por 43-37. No regresso do descanso, o Sporting deu seguimento à boa prestação do segundo período e acabou por vencer os dois restantes parciais (22-18 e 17-11), terminando o encontro com uma vitória por 16 pontos de diferença.Do lado do Sporting, Miguel Maria e Travante Williams com 18 pontos cada foram os destaques. Já no Lusitânia, Alexander Thompson (23 pontos) foi a principal figura.O segundo jogo do playoff será realizado no domingo, às 15 horas, agora em casa do Lusitânia.Autor: Pedro Esteves