Ponte de Sor e Ovar inauguram campos 3x3 BasketArt

Ponte de Sor oficializou a sua entrada no projeto 3x3 BasketArt com a inauguração do seu primeiro campo. Organizado numa atividade conjunta entre a Federação Portuguesa de Basquetebol, Câmara Municipal de Ponte de Sor e Associação de Basquetebol do Alentejo, a inauguração do espaço contou também com a realização de uma etapa do circuito de 3x3 regional.O evento contou com a presença de Manuel Fernandes, presidente da FPB, João Leitão, vice-presidente federativo, Hugo Hilário, presidente da CM Ponte de Sor, Rogério Alves, vice-presidente e vereador com o pelouro do desporto, Miguel Rasquinho, diretor regional do IPDJ, Cristina Ramos, vice-presidente da AB Alentejo, e Vitor Martins, presidente do Elétrico FC, emblema de Ponte de Sor.A requalificação ficou a cargo de Pedro Kahnysh, atleta local, que destacou o orgulho sentido em poder renovar um espaço que será apreciado por todos num município em que o basquetebol é uma modalidade histórica.Também em Ovar realizou-se, este sábado, a inauguração de dois campos 3x3 BasketArt, na zona do Parque Urbano da cidade. A cerimónia contou com Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de Ovar, e Rui Dias, vice-presidente da FPB, que discursaram e, com o clássico descerrar da placa, "lançou-se a bola ao ar" quanto à abertura de ambos os campos, criados por Paulo Salvador e Paulo Martinez.Muitos jovens atletas da Associação Desportiva Ovarense animaram a manhã, estreando os campos com a prática do 3x3.Recordamos que o 3x3 BasketArt é um projeto que faz parte do programa nacional de promoção do basquetebol que tem como objetivo trazer a modalidade para a rua e que consiste em desafiar todos os Municípios do País a constituírem-se como parceiros da FPB na promoção de hábitos saudáveis de vida dos seus habitantes através da prática informal do basquetebol.