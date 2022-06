Portista Mike Morrison lesiona-se e perde resto da final com o Benfica

Más notícias para o FC Porto e para Moncho López. Mike Morrison lesionou-se na vitória dos dragões sobre o Benfica, no jogo 3 da final do campeonato de basquetebol, e vai perder o resto do playoff."Mike Morrison fez uma rotura completa do tendão rotuliano do joelho direito no triunfo sobre o Benfica (65-47), no Dragão Arena, no Jogo 3 da final dos Playoffs da Liga Portuguesa de Basquetebol. O poste norte-americano será sujeito a uma intervenção cirúrgica esta sexta-feira", pode ler-se no comunicado azul e branco.O poste norte-americano, de 32 anos, não estará assim no jogo 4 agendado para sábado, no Dragão Arena, a partir das 15 horas.