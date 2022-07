Portugal bate Bulgária e está nos 'quartos' do Europeu feminino de sub-20

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 qualificou-se esta terça-feira sem dificuldades para os quartos de final do Europeu da categoria, ao vencer a Bulgária por expressivos 90-54, em Sopron, na Hungria.

Depois de dois triunfos (68-47 à Irlanda e 74-45 à Estónia) e um desaire (50-55 com a Sérvia, após dois prolongamentos) na fase de grupos, Portugal não deu hipóteses às búlgaras, num embate em que a meio já ganhava por 16 pontos (44-28).

Na segunda parte, o conjunto comandado por José Araújo continuou por cima e acabou por ganhar por 36 pontos, a maior vantagem em todo o jogo, muito à custa de 16 triplos, com 50% de eficácia, e de uma defesa sempre muito intensa.

Jéssica Azulay (17 pontos e 11 ressaltos) liderou a formação das 'quinas', bem acompanhada por Beatriz Polici (10 pontos, sete assistências e cinco ressaltos), Ana Barreto (13 pontos), Maria Leonor Gonçalves (12) e Inês Vieira (11).

Quanto à formação búlgara, destaque para os 13 pontos de Violeta Grigorova e os 12 de Zlatka Madankova.

Nos 'quartos', marcados para quarta-feira, Portugal defronta a França, que bateu a Suécia por 73-57, nos 'oitavos', depois de uma vitória (72-49 aos Países Baixos) e duas derrotas (54-59 com a República Checa e 64-80 com a Hungria) na fase de grupos.

A formação das quinas entrou muito forte e chegou ao final do primeiro período já a vencer por nove pontos, graças a cinco triplod marcados, em 10 tentados, à supremacia nas tabelas (15 ressaltos, contra seis) e a uma defesa muito pressionante.

No arranque do segundo parcial, Portugal marcou mais dois triplos e, depois, chegou a liderar por 20 pontos (38-18), altura em que a defesa zona das búlgaras atrapalhou o ataque das lusas, que, ainda assim, viraram com 16 à maior (44-28).

Após o intervalo, Portugal continuou a dominar e a aumentar a vantagem, que já se cifrava em 27 pontos (68-41) após três períodos e ainda cresceu até aos 36, no quarto, com Carolina Moura a selar o ponto 90 a 23 segundos do fim, com um triplo.