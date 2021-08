Portugal bate Suíça no último jogo de preparação para o Mundial de basquetebol

A seleção portuguesa de basquetebol venceu esta quinta-feira a Suíça por 76-62, no último jogo de preparação para a qualificação do Mundial de 2023, disputado no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Os comandados de Mário Gomes chegaram ao intervalo a perder por 45-37, mas deram a volta na segunda parte, com um parcial de 39-17, num jogo em que o grande destaque individual foi o poste Sasa Borovnjak, autor de 25 pontos.

Portugal está a preparar a participação no Grupo C da segunda ronda de pré-qualificação para o Mundial de 2023, no qual vai defrontar a Suécia e o Luxemburgo, em Matosinhos, de 12 a 18 de agosto.