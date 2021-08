Portugal perde frente à Suécia na pré-qualificação para o Mundial

Portugal foi esta segunda-feira derrotado pela Suécia, na 3.ª jornada do Grupo C da segunda ronda de pré-qualificação para o Mundial'2023, por 79-60, continuando a precisar de registar mais uma vitória, que terá de acontecer agora no jogo de amanhã frente ao Luxemburgo, para seguir em frente para a fase principal de qualificação.





No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, a Seleção Nacional sentiu dificuldades para voltar a bater este adversário , e terminou o primeiro quarto a perder por 16-12. No segundo parcial chegou a reação da formação comandada por Mário Gomes, que foi para o intervalo na frente por 32-31.Só que na segunda parte a Suécia apostou tudo em regressar para a liderança, tendo partido para o quarto período a vencer por dez pontos (44-54). Até ao fim, Portugal não conseguiu aproximar-se e começou a pensar já na partida decisiva frente ao Luxemburgo. A Suécia aproveitou e fechou o triunfo por 19 pontos, selando assim o primeiro lugar do grupo.A nível individual, o melhor marcador português foi Diogo Brito, com 12 pontos.