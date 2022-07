Portugal sofre pesada derrota no Euro de sub-20

A seleção portuguesa de basquetebol de sub-20 sofreu esta quinta-feira um duro desaire diante da Alemanha (86-60), num jogo de atribuição dos nono ao 16.º lugares do Europeu da categoria, que decorre em Podgorica, Montenegro.

Com este desfecho, os lusos vão ter de disputar, no sábado, um lugar entre o 13.º e o 16.º com o derrotado do Itália-República Checa, sendo que têm de triunfar e voltar a vencer no domingo, na atribuição dos 13.º e 14.º postos, para não serem despromovidos à divisão B - descem as últimas três seleções.

Diante dos germânicos, Portugal procurava exibir-se a um melhor nível, depois de na véspera ter saído derrotado frente à França (54-41) e, consequentemente, eliminado nos oitavos de final.

Com o período inicial (22-22) a ser aquele em que o equilíbrio foi notório, os lusos acabaram por fracassar no seguinte, marcando apenas 10 pontos contra os 24 dos alemães, que foram para o intervalo com uma vantagem bastante confortável (46-32).

A supremacia germânica manteve-se no terceiro período, com a diferença a disparar, pela primeira vez, para um desnível de 20 pontos no marcador, mas o desastre total viria a acontecer no derradeiro período, já com Portugal a 'desejar' o final do encontro.

Ruben Prey foi o atleta em evidência no lado português, com 18 pontos, seis ressaltos e quatro assistências, bem secundado pelo colega de equipa André Cruz (11 pontos e quatro ressaltos). Já nos germânicos, Sananda Fru destacou-se com 11 pontos e seis ressaltos, assim como Len Shoormann (18 pontos).