Portugal vence Luxemburgo na pré-qualificação para Mundial de basquetebol

A seleção portuguesa de basquetebol controlou esta sexta-feira o Luxemburgo, por 83-74, para encaminhar à segunda jornada do Grupo C da segunda ronda de pré-qualificação a entrada na última fase da corrida ao Mundial'2023. Perante público limitado no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, devido à pandemia de covid-19, a equipa das 'quinas', 58.ª do 'ranking' mundial, vencia com firmeza ao intervalo, por 47-28, mas geriu sem forçar os centro-europeus, 74.º, desde então, repetindo o 'apagão' sentido na quinta-feira no triunfo sobre a Suécia (79-77).





Diogo Brito sobressaiu numa exibição descolorida dos anfitriões, com 20 pontos, à frente dos 17 de João Guerreiro, enquanto Miguel Queiroz e Gonçalo Delgado lideraram em ressaltos, ambos com oito, e José Barbosa dominou nas assistências, com sete.Pelo Luxemburgo, designado para substituir a desistência da Áustria nesta ronda, Alex Laurent assinou um 'duplo-duplo' de 14 pontos e 10 ressaltos, atrás dos 13 de Ben Kovac, que também somou quatro assistências e saiu por cima nove vezes na luta das tabelas.Portugal continua invicto e está a um triunfo de seguir em frente, ao reforçar a liderança isolada do Grupo C, com quatro pontos, três acima de Suécia e Luxemburgo, que se defrontam no sábado e reencontram os lusos na segunda e terça-feira, respetivamente.Os dois primeiros classificados avançam para a derradeira fase de apuramento, que vai definir os 12 representantes europeus na 19.ª edição do Mundial de basquetebol, a decorrer de 25 de agosto a 10 de setembro de 2023, entre Filipinas, Japão e Indonésia.Com os mesmos titulares utilizados na véspera, a equipa de Mário Gomes até consentiu duas desvantagens precoces (0-2 e 9-10), mas foi espelhando o desequilíbrio de forças com recurso ao jogo interior, para se impor em crescendo no primeiro quarto (21-12).Portugal definia os ritmos do encontro conforme as suas pretensões e optou por gerir o esforço das principais figuras antes do período seguinte, assentando numa maior eficácia no lançamento exterior para evoluir até uma distância de quase três dezenas (47-20).Oliver Vujakovic e Bob Melcher festejaram perto do fim os únicos triplos do Luxemburgo em 15 tentados ao longo da metade inaugural, menorizando danos ao intervalo (47-28), ainda que nada fizesse prever uma postura completamente revigorada no reatamento.Aportando mais espírito voluntarioso do que discernimento, os pupilos de Ken Diederich mostraram-se inspirados como nunca nos diversos fundamentos e beneficiaram do adormecimento pronunciado dos anfitriões para anotar 26 pontos e ficar a 13 (67-54).Mesmo reintroduzindo os seus jogadores mais influentes em campo, Portugal voltou a vacilar no último quarto, tal como sucedera perante a Suécia, e esperou pelo avanço do relógio para confirmar mais dois pontos, deixando o Luxemburgo apenas a nove (83-74).Ao intervalo: 47-28.Sob a arbitragem do letão Andris Aunkrogers, do montenegrino Zdravko Rutesic e do estónio Tanel Suslov, as equipas alinharam e marcaram:Vladyslav Voytso, Diogo Ventura (7), Miguel Queiroz (8), Pedro Bastos (12) e Sasa Borovnjak (4). Jogaram ainda Diogo Brito (20), José Barbosa (1), Sérgio Silva (3), João Guerreiro (17), Francisco Amarante (2), João Grosso (3) e Gonçalo Delgado (6).Selecionador: Mário Gomes.Philippe Gutenkauf (4), Thomas Grün (6), Alex Laurent (14), Oliver Vujakovic (8) e Clancy Rugg (13). Jogaram ainda Ivan Delgado, Joe Kalmes (5), Ben Kovac (13), Bob Melcher (11), Yannick Verbeelen r Mathis Wolff.Selecionador: Ken Diederich.Marcha do marcador: 9-8 (05 minutos), 21-12 (primeiro período), 31-18 (15), 47-28 (intervalo), 58-42 (25), 67-54 (terceiro período), 79-60 (35) e 83-74 (resultado final).: 500 espectadores.