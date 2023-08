Portugal volta a perder no Europeu feminino de Sub-20

A seleção portuguesa feminina de basquetebol em sub-20 voltou esta terça-feira a perder na Divisão A do Campeonato da Europa, que decorre na Lituânia, desta vez perante Israel, por 81-74, no fecho do Grupo A.

Em Klaipeda, Portugal já perdia ao intervalo por 38-28 e teve um terceiro período para esquecer, deixando que a seleção israelita construísse uma vantagem de 17 pontos.

A seleção nacional ainda reduziu a diferença no quarto e decisivo período, mas acabou por somar nova derrota, depois de já ter caído perante a Sérvia (77-59). Na estreia, Portugal bateu a República Checa (83-68).

Inês Bettencourt, com 19 pontos, cinco ressaltos e seis assistências, foi a grande figura da equipa lusa, com Catarina Figueiredo a contribuir com 15 pontos e Rita Rodrigues com 12 pontos e quatro ressaltos.

Portugal fica agora a aguardar o desfecho do embate entre República Checa e Sérvia para saber o lugar final no Grupo A e o adversário nos oitavos de final da competição.

Todas as 16 equipas que disputam a fase de grupos têm acesso à ronda a eliminar.