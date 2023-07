Poste Phil Fayne reforça basquetebol do FC Porto

O poste norte-americano Phil Fayne abandonou os polacos do King Szczecin para assinar pela equipa de basquetebol do FC Porto, anunciaram esta terça-feira os 'dragões', sem especificarem a duração do vínculo do seu primeiro reforço para 2023/24.

"Estou muito entusiasmado por me juntar a esta equipa e mal posso esperar por começar a trabalhar com os meus novos companheiros. Podem esperar muita energia, coração e determinação da minha parte. Já conhecia o FC Porto, porque alguns colegas com quem joguei tinham passado por cá e também porque é uma das maiores equipas de futebol do mundo", vincou o atleta, em declarações ao sítio oficial dos 'azuis e brancos'.

Phil Fayne, de 26 anos, formou-se na Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, antes de ter alinhado pelos argentinos do Libertad Sunchales, pelos alemães do Giessen 46ers e pelo Szczecin, no qual teve uma média de 14 pontos e uma eficácia de lançamento de 70,4% nos 30 duelos realizados em 2022/23, época na qual se sagrou campeão polaco.