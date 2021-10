Presidente da Jordan Brand confessa ter matado um homem 56 anos depois: «Não havia razão»

O presidente da Jordan Brand, Larry Miller, de 71 anos, confessou o maior segredo da sua vida. O dirigente da marca de Michael Jordan, mundialmente conhecida pelos ténis e pelo patrocínio a clubes como o PSG, deu uma entrevista à ‘Sports Illustrated’, na qual confessou ter assassinado um homem há 56 anos.





Larry Miller contou ter matado um jovem em 1965, quando tinha apenas 16 anos, e afirmou que nunca contara a ninguém, inclusivamente ao círculo de amigos mais próximos, onde se incluía o próprio Michael Jordan.Miller contou que o crime ocorreu em setembro de 1965, como vingança, depois de um amigo ter sido esfaqueado em Filadélfia. À ‘Sports Illustrated’, o dirigente da Jordan Brand relembrou que bebeu uma garrafa inteira de vinho, agarrou numa arma e dirigiu-se à casa de um dos membros do gangue rival. À época, com 16 anos, acabou por disparar na primeira pessoa que viu, matando Edward White, de 18 anos, mesmo sem saber se terá sido ele o responsável pela morte do seu amigo"Isso é o que faz com que seja ainda mais difícil para mim, foi sem razão alguma", disse Miller. "Quer dizer, não havia uma razão válida para aquilo acontecer. E é com isso que eu realmente luto e é isso que penso todos os dias", acrescentou."Se pudesse voltar atrás e desfazer o que fiz, fá-lo-ia absolutamente. Como não posso, tudo o que posso fazer é tentar ajudar as outras pessoas e tentar evitar, talvez, que isso aconteça com outra pessoa", explicou.O crime fez com que Miller tivesse de cumprir 14 anos de prisão, tendo saído de trás das grades apenas aos 30. Apenas depois disso começou a ter sucesso no mundo do desporto e, apesar do seu crescimento, nunca tinha contado que cometera o crime ou que estivera preso.Depois de cumprir a pena, Miller trabalhou na Nike, em 1999 chegou a presidente da Jordan Brand, de onde saiu em 2006 para se tornar membro da direção dos Portland Trail Blazers, franquia da NBA, e em 2012 regressou ao posto na Jordan Brand, onde ainda hoje se encontra.