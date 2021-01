Presidente do Mirandela e a morte de Paulo Diamantino: «Tenho a equipa destroçada»

Rui Silva, presidente do Mirandela Basquetebol Clube, está arrasado e ainda em choque com o que aconteceu ontem à noite, no jogo com o Juventude Pacense, da CNB2. Paulo Diamantino, treinador-jogador da equipa transmontada, caiu inanimado, acabando por morrer no pavilhão.





"Tenho a equipa destroçada. Toda a gente...", refere ao nosso jornal Rui Silva, sem conseguir esconder a emoção.Depois, contou o que se passou. "O Paulo é treinador-jogador, ele jogou durante uma parte do primeiro período. No final dos primeiros 10 minutos os jogadores vieram todos para o banco, sentou-se em frente aos atletas e esteve a conversar com eles. Quando iam 'fazer' o grito ele levantou-se e caiu para o lado."Rui Silva recorda que tudo foi feito para o reanimar. "O INEM foi muito rápido a chegar. Estava lá um enfermeiro que fez massagens cardíacas. Penso que estiveram quase duas horas a tentar reanimá-lo. O enfermeiro dizia que às vezes não sentia o pulso e que outras vezes sentia."O irmão gémeo de Paulo Diamantino estava no jogo. "Ele veio connosco, chegámos a Mirandela perto da uma da manhã... Ainda não sabemos nada do funeral, vou agora falar com a família."O presidente do clube acrescenta que o jogador/treinador "era uma referência no clube". "Uma pessoa que vivia para o basquetebol. Uma pessoa espetacular."Recorde-se que Paulo Diamantino, que hoje cumpria 36 anos, jogou no FC Porto, V. Guimarães, Maia Basket, tendo sido também internacional. Deixa três filhos menores, dois gémeos de 10 anos e outro de 7.Vai ser guardado um minuto de silêncio em todos os jogos a disputar este fim-de-semana.