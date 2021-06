Quarteto norte-americano de saída do Benfica

Eric Coleman, Cameron Jackson, Tweety Carter e Nic Moore vão deixar a equipa de basquetebol do Benfica, anunciou esta terça-feira o clube da Luz, numa nota publicada no site oficial.





São já sete as saídas confirmadas nos encarnados, depois de Rafael Lisboa, Bryce Alford e Quincy Miller também terem dito adeus aos encarnados."O Sport Lisboa e Benfica informa que as ligações dos basquetebolistas Eric Coleman, Cameron Jackson, Tweety Carter e Nic Moore chegam ao fim.O clube agradece as duas temporadas de Eric Coleman ao serviço da equipa masculina de basquetebol, desejando votos de felicidades para o seu futuro.Já Cameron Jackson, Tweety Carter e Nic Moore jogaram nos encarnados durante esta última época e o Sport Lisboa e Benfica deixa uma palavra de apreço pelo contributo que deram de águia ao peito", pode ler-se.