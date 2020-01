Queda arrepiante de Betinho interrompe Benfica-FC Porto e deixa pavilhão em sobressalto

O Benfica-FC Porto, das meias-finais da Taça Hugo dos Santos, esteve interrompido cerca de 20 minutos devido a uma queda arrepiante de Betinho Gomes, que recebeu assistência em pleno campo.





O extremo caiu de costas - após tentar desarmar um lançamento, deu um ligeiro toque no colega José Silva e desequilibrou-se - e imediatamente foi assistindo durante bastante tempo, até ser imobilizado e transportado de maca para o hospital de Santiago do Cacém.Elementos das equipas médicas das duas formações atuaram em conjunto para assistir Betinho, gerando-se muita apreensão entre jogadores, treinadores e espectadores. Carlos Lisboa, técnico das águias, pediu à RTP2, que transmite a partida, para passar à família do jogador a informação de que, apesar do aparato, não se tratava de nada grave. O jogador saiu então de maca, debaixo de um forte aplauso de todos.Segundoapurou, a Câmara de Sines telefonou de imediato ao hospital para disponibilizar médicos e equipamento para o efeito.