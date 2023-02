Queixa de racismo no Dragão: TAD dá razão a Ivan Almeida

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) deu razão a Ivan Almeida e deu provimento ao recurso interposto pelo basquetebolista do Benfica. Em causa estava a suspensão de dois jogos aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol na sequência dos incidentes ocorridos na final do playoff da última temporada entre o Benfica e o FC Porto, que terminou com triunfo encarnado.Recorde-se que o extremo cabo-verdiano das águias foi punido com dois jogos de suspensão por ter mandado calar os adeptos azuis e brancos quando celebrava o título nacional. Segundo o Benfica tudo aconteceu por Ivan Almeida ter sido "vítima de abusos racistas", o que levou o clube e o atleta a avançarem com o recurso.Na base da decisão para o Conselho de Disciplina da FPB aplicar os dois jogos de suspensão esteve o artigo em que diz que "o agente inscrito no boletim de jogo que, antes, durante ou após a sua realização, atente contra a integridade física de outro agente que se encontre igualmente inscrito no boletim de jogo, é punido com uma pena de 2 a 10 jogos de suspensão".Agora, o TAD concluiu que existiu "violação do disposto no artigo 38.º, n.º 1 do Regulamento de Disciplina, na medida em que tal decisão, ao não ter sido precedida de audiência do arguido", aplicando-se "nulidade" do castigo aplicado (dois jogos de suspensão).Antes do jogo quarto do playoff dinal, que deu o título ao Benfica, Ivan Almeida tinha-se queixado nas redes sociais de que no jogo anterior, também no Dragão Arena, tinha sido alvo de insultos, ouvindo 'Preto, macaco, volta para a tua terra'.