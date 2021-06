Rafael Lisboa deixa o Benfica: «Decisão muito complicada»

O Benfica anunciou a saída de Rafael Lisboa, jovem base de 21 anos que vai tentar a sua sorte no estrangeiro, como o próprio anunciou à BTV.





"Sempre tive o objetivo de me testar fora, experimentar outros palcos e tentar chegar mais longe, e por isso achei, em conjunto com a minha família, com o meu agente e todas as pessoas que trabalham comigo, que era a melhor altura para dar este passo. Estou contente porque é um passo importante na minha carreira, mas por outro lado é complicado deixar para trás uma casa, uma instituição incrível, mas penso que é a decisão acertada e o momento acertado para prosseguir a minha carreira fora", confessou o internacional português, filho de Carlos Lisboa, que espera um dia regressar ao clube onde fez toda a formação."Cresci aqui, adoro estar aqui, é uma decisão muito complicada, mas espero um dia voltar a representar o Benfica porque me sinto muito bem aqui. Saio de consciência tranquila porque dei sempre o meu melhor, suei a camisola, fiz tudo o que podia para ajudar as equipas onde estava, treinei muitas horas extra para conseguir melhorar e ajudar o Benfica. Só posso agradecer e, se um dia voltar, as minhas características serão as mesmas e a vontade de trabalhar será a mesma", destacou Rafael Lisboa.