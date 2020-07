Ratoeiras, comida com péssimo aspeto e até insectos: condições da 'bolha' da WNBA chocam jogadoras

Os dias passam, as equipas continuam a instalar-se no mega complexo da Disney que vai receber todos os jogos em falta dos principais campeonatos e as críticas às condições encontradas em Orlando são cada vez maiores. E se as queixas dos jogadores da Major League Soccer e da NBA já tinham deixado uma má impressão, o que dizer daquilo que várias jogadoras da WNBA encontraram no espaço para si reservado?





this was a meal option served to some WNBA players. i don’t think they would have agreed if this is what was advertised. pic.twitter.com/C9PjykUd3l — Kayla Johnson (@klajohnson) July 7, 2020

What appears to be a worm found on the floor of one of the rooms pic.twitter.com/WRZYTxdbGo — Kayla Johnson (@klajohnson) July 7, 2020